Москва, , 19:32 — REGNUM Закрытие границ — правильное действие. Так депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала принятые в России меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа.

В частности, депутат отметила, что в России не происходит ничего чрезвычайного, а смысл противоэпидемических мероприятий в их превентивности, а большинство находящихся в карантине — здоровые люди. Однако опасность коронавируса нового типа состоит в том, что он может протекать в лёгкой форме и болеющий человек, не обращая внимания на недомогания, становится разносчиком.

«При этом 2−3% инфицированных заболевают очень тяжелой формой: пневмонией, не поддающейся лечению антибиотиками, которая может закончиться смертью. Чаще всего это люди с ослабленным иммунитетом в возрасте старше 60 лет.

Поэтому важно всем соблюдать принятые меры противоэпидемиологического характера. Это преграда распространению эпидемии. Закрытие границ — правильное действие. Чтобы вирус не был занесен на территорию нашей страны новыми его носителями», — пояснила Елена Панина.

Политик привела негативный пример Италии, где в том числе из-за слабого правительства, погрязшего в бесконечных дискуссиях об ужесточении санитарных норм и большого потока туристов со всего мира, произошла вспышка эпидемии.

«К принимаемым мерам нужно относиться спокойно, без паники, с пониманием ситуации. Если будут соблюдаться рекомендованные меры предосторожности, мы с этой эпидемией справимся. Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Поэтому хочу пожелать всем нам доброжелательности друг к другу, взаимопонимания и взаимовыручки», — заключила Елена Панина.