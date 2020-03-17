Севастополь, , 19:33 — REGNUM В Севастополе усилят работу первичного звена оказания медпомощи — граждане смогут сдать дома первичный анализ на коронавирус. Об этом 17 марта журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Граждане, которые имели общение с потенциально опасными в отношении этого заболевания людьми и почувствовали ухудшение самочувствия, могут обратиться к врачу — прежде всего, вызвать его на дом. Результаты оперативного первичного анализа готовятся 4 часа. Соответствующие поручения об усилении работы группы первичного звена оказания медицинской помощи будут даны», — отметил Развожаев.

Если мощностей по обеспечению транспортом медиков не хватит, по его словам, власти города заключат дополнительные контракты с владельцами такси, чтобы оперативно доставляли врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя сообщили о дополнительных мерах для защиты граждан от распространения коронавируса, в рамках которых особое внимание уделят защите пожилых людей.

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