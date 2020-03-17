Севастополь, 17 марта 2020, 19:33 — REGNUM В Севастополе усилят работу первичного звена оказания медпомощи — граждане смогут сдать дома первичный анализ на коронавирус. Об этом 17 марта журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Если мощностей по обеспечению транспортом медиков не хватит, по его словам, власти города заключат дополнительные контракты с владельцами такси, чтобы оперативно доставляли врачей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя сообщили о дополнительных мерах для защиты граждан от распространения коронавируса, в рамках которых особое внимание уделят защите пожилых людей.
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