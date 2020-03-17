Кишинёв, , 19:30 — REGNUM Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Молдавии к вечеру 17 марта достигло 30 человек. Как сообщила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну, за сутки число инфицированных увеличилось лишь на одного, передает ИА REGNUM.

Министр отметила, что заболевший вернулся в Молдавию из Италии — как и многие из тех, у кого ранее выявили коронавирус нового типа.

В тот же день, напомним, парламент Молдавии объявил в стране чрезвычайное положение. Также в республике действует высший красный код угрозыэпидемиологической опасности из-за коронавируса COVID-19. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады, и отменены все массовые мероприятия.

Коронавирус в Молдавию «импортировали» молдавские трудовые мигранты, вернувшиеся из Италии.

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