Сыктывкар, , 19:26 — REGNUM Сыктывкарские автобусы дезинфицируют дважды в сутки. Об этом со ссылкой на компанию-перевозчика сообщает БНКоми.

С сегодняшнего дня в салонах автобусов дезинфицируют поручни, спинки сидений, подлокотники кресел, валидаторы для оплаты проезда.

Также усилен контроль за предрейсовыми и послерейсовыми медицинскими осмотрами водителей автобусов. В случае обнаружения у сотрудников первичных симптомов респираторных инфекций к работе они не допускаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми под наблюдением медиков находятся 89 человек. У 37 человек коронавирус COVID-19 не подтвердился, они сняты с медицинского учета.