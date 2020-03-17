Симферополь, , 19:28 — REGNUM В Севастополе предпримут дополнительные меры для защиты граждан от распространения коронавируса, уделив особое внимание защите пожилых людей. Об этом 17 марта журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Сейчас через волонтёрские центры создаются организации, которые будут получать информацию и помогать пожилым людям: доставлять им продукты домой, выносить мусор, чтобы пожилые люди могли не посещать места массового скопления людей», — сообщил Развожаев.

Также, по его словам, дополнительные меры предосторожности будут приняты и в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией. Помимо этого, в Крыму с 18 марта ограничат пропуск иностранных граждан на территорию полуострова с Украины.

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