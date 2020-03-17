Сыктывкар, , 19:15 — REGNUM 89 жителей Коми остаются под медицинским наблюдением в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Всего под медицинским наблюдением в республике находилось 126 человек. В отношении 37 человек подозрения на коронавирус не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учёта по завершении двухнедельного карантинного срока.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми зарегистрирован один завозной случай новой коронавирусной инфекции у гражданина, вернувшегося из Ирана. Сейчас мужчина находится в инфекционном стационаре, чувствует себя удовлетворительно.