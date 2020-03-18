Стокгольм, , 10:11 — REGNUM Студенты медицинских университетов Швеции активно предлагают свои услуги медицинским учреждениям на безвозмездной основе. Своими действиями студенты стремятся усилить систему здравоохранения страны в борьбе с вирусом COVID-19. Об этом 17 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Инициативная группа «Студенты-медики идут на помощь», начиная с 14 марта, принимает заявки от студентов старших курсов медицинских вузов и факультетов Швеции. По словам основателей движения, о своем желании помочь заявило около трети всех студентов-медиков страны, находящихся на последнем году обучения (почти 500 человек).

«Система здравоохранения уже испытывает серьезный уровень нагрузки, и всем сферам здравоохранения понадобится дополнительный медицинский персонал. Больше всего системе будут нужны врачи и медсестры», — заявила представительница инициативной группы Нора Альмер.

Организаторы движения принимают заявки с целью передать их в Государственное управление социальной защиты населения Швеции, чтобы оно при необходимости могло призвать студентов-медиков на помощь.