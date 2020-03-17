Париж, , 19:09 — REGNUM Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros решили отложить, сообщается 17 марта в пресс-службе мероприятия.

Такое решение принято в связи с распространением вируса COVID-19. Теперь турнир собираются провести 20 сентября — 4 октября 2020 г.

Напомним, Roland Garros должен был состояться в этом году 25 мая — 7 июня. Число инфицированных новым коронавирусом во Франции составляет 6633, из которых 148 человек умерли.

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