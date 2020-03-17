Тегеран, , 19:07 — REGNUM Количество заболевших вирусной пневмонией в Иране превысило 16 тысяч человек, а число погибших от болезни почти достигло 1 тысячи человек, сообщает 17 марта Синьхуа со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA и министерство здравоохранения и медицинского образования страны.

Выздоровевшими числятся почти 5,4 тысячи человек. По сообщению телеканала Press TV, который цитирует главу минздрава Саида Намаки, в рамках общенационального плана по сдерживанию инфекции проверку на симптоматику заболевания прошли 14 млн человек.