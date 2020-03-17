Владимир, 17 марта 2020, 19:06 — REGNUM Во Владимирской области из-за угрозы распространения коронавируса введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
В регионе ограничено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. Жители региона, вернувшиеся с территорий, где зарегистрирован коронавирус, обязаны сообщить об этом на горячую линию.
Работодателей обязали усилить меры защиты и ежедневно измерять температуру сотрудникам и выдавать больничные тем, у кого проявятся симптомы ОРВИ.
Во Владимирской области по состоянию на 17 марта не зарегистрировано больных коронавирусом.