Стокгольм, , 07:47 — REGNUM Вечером 16 марта в Великобритании появился отчет о том, что предыдущая стратегия по ограничению и так называемому «смягчению» коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная в Швеции, не сработала. Вместо этого единственно возможной альтернативой являются более комплексные меры по максимально возможному «подавлению» распространения COVID-19. Директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон был вынужден сообщить, что в Швеции уже применяется стратегия «подавления». Об этом 17 марта сообщило шведское издание Nyheter Idag.

Британский отчет был опубликован вечером 16 марта группой исследователей из Имперского колледжа Лондона, которые выступили в качестве советников британского правительства по борьбе с коронавирусом COVID-19. Исследовательская группа пришла к выводу, что британская стратегия «ограниченного» распространения, впервые сформулированная в Швеции, может привести к восьмикратному увеличению пропускной способности заражения с последующими смертями 250 000 британцев.

После опубликования отчета британских ученых журналисты Nyheter Idag поинтересовались у Директора Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохана Карсона, являются ли данные его британских коллег мотивом для смены стратегии борьбы с коронавирусом COVID-19 в Швеции.

«Все страны используют стратегию «смягчения»… Меры, которые принимаем мы, являются комбинацией этого, то есть и подавление, и смягчение» , — заявил Йохан Карлсон, объясняясь перед журналистами.