Архангельск, , 19:00 — REGNUM В Архангельской области нет повода для ажиотажного спроса на средства защиты, считают в областном правительстве.

«У нас заключен контракт на 500 тысяч масок, сегодня по нему поставлено 179 тысяч масок. Основная масса поставляется в медицинские учреждения. Что касается розничной сети. На сегодняшний день в аптеки «Фармация» еженедельно поступает 25 тысяч масок, покупают — 26 тысяч масок. У меня призыв ко всем: прекратите ажиотажный спрос, тогда всё наладится», — заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Артем Вахрушев.

Добавим, что в области уже наблюдается повышенный спрос и на продукты питания. Власти региона уверяют: запасы товаров в Архангельской области достаточные, никаких проблем с поставками нет и не ожидается в перспективе. Кроме того, в соответствии с поручением правительства РФ в области будет создан двухмесячный запас продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области коронавирус COVID-19 обнаружен у одного человека.