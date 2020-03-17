Архангельск, 17 марта 2020, 19:00 — REGNUM В Архангельской области нет повода для ажиотажного спроса на средства защиты, считают в областном правительстве.
Добавим, что в области уже наблюдается повышенный спрос и на продукты питания. Власти региона уверяют: запасы товаров в Архангельской области достаточные, никаких проблем с поставками нет и не ожидается в перспективе. Кроме того, в соответствии с поручением правительства РФ в области будет создан двухмесячный запас продуктов питания.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области коронавирус COVID-19 обнаружен у одного человека.