Владимир, 17 марта 2020, 19:49 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса ввёл губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на территории региона. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации области.
Было проведено заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции, по итогам которого глава региона подписал указ о введении во Владимирской области режима повышенной готовности.
Согласно указу, в регионе ограничивается проведение любых массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек, а работодателей обязали производить измерение температуры тела у работников и отстранять тех, у кого температура повышена.
Также работодателям не рекомендуется командировать работников в страны и регионы, где наблюдается неблагополучная ситуация по коронавирусу и по возможности перевести сотрудников на удалённый режим работы.
На сегодняшний день во Владимирской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима повышенной готовности по коронавирусу в Оренбургской области.
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