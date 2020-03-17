Владимир, , 19:49 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса ввёл губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на территории региона. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации области.

Было проведено заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции, по итогам которого глава региона подписал указ о введении во Владимирской области режима повышенной готовности.

Согласно указу, в регионе ограничивается проведение любых массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек, а работодателей обязали производить измерение температуры тела у работников и отстранять тех, у кого температура повышена.

Также работодателям не рекомендуется командировать работников в страны и регионы, где наблюдается неблагополучная ситуация по коронавирусу и по возможности перевести сотрудников на удалённый режим работы.

На сегодняшний день во Владимирской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима повышенной готовности по коронавирусу в Оренбургской области.

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