Пекин, , 19:00 — REGNUM С предупреждением о нежелательности заграничных путешествий в связи с пандемией вирусной пневмонии выступило министерство культуры и туризма КНР, сообщает 17 марта Синьхуа.

Среди стран, посещение которых связано с особым риском заражения, называются прежде всего США, Иран, Южная Корея, а также большинство западноевропейских государств — Великобритания, Франция, Германия, Испании, Италия, скандинавские страны и ряд других.

Министерство призвало сограждан при планировании поездок уделить повышенное внимание собственной безопасности и тщательно взвесить связанные с ним риски заражения опасной инфекцией.