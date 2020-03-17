Симферополь, 17 марта 2020, 19:02 — REGNUM В Крыму с 18 марта ограничат пропуск иностранных граждан на территорию полуострова с Украины. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму.
По информации пограничников, ограничения не будут распространяться на аккредитованных сотрудников дипломатических ведомств, членов их семей; водителей автомобилей международного автомобильного сообщения; экипажей воздушных и морских судов; членов официальных делегаций; лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника; лиц, постоянно проживающих на территории РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что со стороны властей республики не будет препятствий для возвращения российских граждан с территории Украины.
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