Симферополь, , 19:02 — REGNUM В Крыму с 18 марта ограничат пропуск иностранных граждан на территорию полуострова с Украины. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ… с 00.00 18 марта до 00.00 минут (по местному времени) 1 мая временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в Республике Крым и Севастополе», — уточнили в пресс-службе.

По информации пограничников, ограничения не будут распространяться на аккредитованных сотрудников дипломатических ведомств, членов их семей; водителей автомобилей международного автомобильного сообщения; экипажей воздушных и морских судов; членов официальных делегаций; лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника; лиц, постоянно проживающих на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что со стороны властей республики не будет препятствий для возвращения российских граждан с территории Украины.

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