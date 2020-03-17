Москва, , 18:52 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на смерть вдовы первого космонавта Юрия Гагарина Валентины Гагариной. Соответствующую запись он разместил в своём микроблоге в Twitter.

«Очень жаль. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал Рогозин.

Напомним, ранее сегодня в Центре подготовки космонавтов сообщили, что Валентина Гагарина скончалась на 85-м году жизни.

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