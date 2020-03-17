Москва, , 18:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что совместная российско-японская разработка экспресс-теста на коронавирус может появиться уже в апреле этого года. Об этом глава государства сказал сегодня, 17 марта, на совещании с членами правительства.

Напомним, что в России была создана своя тест-система для выявления коронавирусной инфекции. Однако она предполагает квалифицированный забор анализов и исследование их в лабораторных условиях.

Создание экспресс-теста позволило бы гражданам самим тестировать себя на коронавирус, что помогло бы сдержать распространение эпидемии.