Лондон, , 18:49 — REGNUM Ряд официальных мероприятий с участием британской королевы Елизавета II отменён, сообщается в опубликованном 17 марта Букингемским дворцом заявлении.

Уточняется, что королева не будет проводить майские приёмы в дворцовом саду. Также отложено вручение верительных грамот от послов иностранных государств.

На этот раз королева раньше обычного времени переместится в Виндзорский замок. Все эти меры предпринимаются на фоне распространения вируса COVID-19.

Напомним, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 1543: из них 55 человек умерли, 52 — выздоровели.

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