Москва, , 18:52 — REGNUM Замена резины на автомобиле понадобится примерно через три недели водителям Москвы. Об этом 17 марта сообщил журналистам RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, с 17 марта начнётся наступление весны. Температура воздуха днём будет подниматься до +9 градусов. Ближе к выходным пройдёт холодный фронт, после чего среднесуточная температура перейдёт в положительные значения.

Как уточнил Тишковец, автомобилистам придётся потерпеть ещё около трёх недель до окончательного наступления весны, когда можно будет поменять зимнюю резину на летнюю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 марта в Москве будет днём наблюдаться температура до +5 градусов.

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