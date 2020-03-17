Оренбург, , 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности. Указ подписал глава области Денис Паслер.

Режим будет действовать с 18 марта. В рамках него ограничивается проведение массовых мероприятий. Больше тысячи человек собираться нельзя. Минздраву области предписано создать необходимый запас противовирусных средств.

Работодателям рекомендуется обеспечить входной контроль на своих предприятиях и организовать дезинфекцию помещений. Также им предложено не мешать самоизоляции сотрудников.