Симферополь, , 18:36 — REGNUM Работа крымского оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в республике необходима для того, чтобы создать опасному вирусу заслон. Об этом 17 марта на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Хочу подчеркнуть, что речь идёт именно о профилактических мерах. По данным Роспотребнадзора, случаев заражения коронавирусом в Крыму на сегодняшний день не выявлено. Для того, чтобы поставить заслон вирусу, каждый из нас должен проявить максимальную ответственность и неукоснительно соблюдать необходимые меры безопасности», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией. 19 марта в Совете министров РК начинает работу ежедневный оперативный штаб, заседания которого будут ежедневно транслировать по местному ТВ и радио.

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