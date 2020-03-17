Тверь, , 18:32 — REGNUM Состояние здоровья жителей Тверской области, у которых выявили заболевание новым коронавирусом, удовлетворительное. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в министерстве здравоохранения региона.

На данный момент в регионе выявлено двое заболевших новой коронавирусной инфекцией, оба недавно вернулись из-за рубежа.

«В настоящее время пациенты проходят лечение, состояние их здоровья удовлетворительное. Круг контактных лиц определен, с ними проводится соответствующая работа», — уточнили в минздраве.

В ведомстве также напомнили, что все жители региона, которые недавно вернулись из стран, где была зарегистрирована новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV), должны сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8−800−333−93−72. Кроме того, они должны самоизолироваться по месту жительства на срок в 14 дней.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, ежедневно наблюдаются медиками, у них берутся пробы для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения. Медучреждения региона готовы на случай выявления больного с подозрением на болезнь, вызванную новой коронавирусной инфекцией.

«Определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников. В медицинских учреждениях, а также на базе ОГУП «Фармация», обеспечивающего медикаментами больницы региона, формируется неснижаемый запас лекарственных препаратов», — уточнили в минздраве.

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