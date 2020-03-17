Рига, , 18:32 — REGNUM В Латвии число заразившихся новым коронавирусом выросло до 49 человек. Об пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные Центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (SPKC).

По данным экспертов SPKC, за последние сутки число заразившихся новым коронавирусом в стране увеличилось на треть, у 15 новых пациентов анализ на вирус дал положительный результат.

Отмечается, что за последние сутки в стране проверку на коронавирус прошли 1538 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 17 марта министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс сообщил, что четыре сотрудника полиции Латвии инфицированы новым коронавирусом. По его словам, в данный момент все они изолированы и находятся на карантине.