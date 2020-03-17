Сургут, Югра, , 18:31 — REGNUM В экономической столице Югры, Сургуте школьники переведены на дистанционное обучение с 19 марта по 12 апреля. Соответствующее постановление принято на заседании городского санитарно-противоэпидемического координационного совета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

По состоянию на 17 марта дистанционно обучаются уже 42 класса в 13 школах. На карантине находятся четыре группы в четырёх детских садах по причине превышенного эпидпорога по ОРВИ и гриппу.

Кроме того, глава Сургута Вадим Шувалов провёл встречу с представителями крупных торговых сетей, на которой он призвал их усилить меры по санитарной обработке учреждений.