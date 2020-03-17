Архангельск, , 18:30 — REGNUM Жительница Архангельска, сдавшая положительный тест на коронавирус COVID-19, обратилась к медикам спустя трое суток после возвращения из Италии. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, женщина прилетела в Архангельск 10 марта и сразу была предупреждена о необходимости самоизоляции. Симптомов заболевания у нее обнаружено не было. Однако 14 марта у нее поднялась температура, и она вызвала скорую помощь.

В настоящее время женщина находится в инфекционной больнице. Под наблюдением медиков находятся и близкие пациентки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта в Архангельской области будет введен режим повышенной готовности, предполагающий отмену массовых мероприятий.