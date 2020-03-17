Москва, , 18:26 — REGNUM Общероссийский народный фронт призывает некоммерческие организации (НКО) включиться в работу по разрешению кризисных ситуаций в регионах РФ, а также помогать в деле профилактики и поддержки граждан в режиме карантина. Мобилизация общественных организаций объявлена 17 марта.

От общественников ждут психологической, юридической, продуктовой, консультационной, волонтерской и других видов помощи.

Чтобы присоединиться к всеобщей НКО-мобилизации, общественники могут связаться с заместителем руководителя Департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Дарьей Ермаковой.

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