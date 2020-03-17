Бишкек, , 18:26 — REGNUM Пятничные молитвы отменили в Киргизии во всех мечетях, сообщает 17 марта пресс-служба киргизского Духовного управления мусульман.

Такие меры приняты в связи с распространением вируса COVID-19. При этом мечети не перестанут функционировать, но «в них будут находиться только имамы, которые будут призывать к молитве».

Напомним, в Бишкеке с 17 марта начал действовать режим повышенной готовности из-за COVID-19. Функционирование мест массового скопления людей прекращено до 6 апреля 2020 г.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Киргизии закрывают театры и кафе