Рига, , 18:23 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас издал распоряжение об упрощённом порядке пересечения латвийско-эстонской границы для жителей латвийской Валки. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению главы правительства Эстонии, жители обоих городов могут свободно переходить границу, если у них не наблюдается симптомов коронавируса.

Председатель Думы Валки Вент Арманд уже сообщил журналистам, что муниципалитет намерен предоставить пограничникам список людей, работающих в соседнем государстве для упрощения процедуры прохождения границы.

Ранее портал Tvnet. lv со ссылкой на свои источники сообщил, что глава самоуправления эстонской Валги Эстере Карусе планирует обратиться к правительству Эстонии, чтобы получить разрешение для беспрепятственного пересечения границы для 500 жителей латвийской Валки, работающих в стране.

Читайте также: Закрытие границы между Латвией и Эстонией может лишить работы сотни человек