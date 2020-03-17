Астрахань, 17 марта 2020, 18:22 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к жителям региона с разъяснениями о введённом 17 марта режиме повышенной готовности.
Губернатор призвал астраханцев сохранять спокойствие и здравый смысл. По его словам, в регионе имеется достаточный запас продовольствия и предметов первой необходимости.
Как уже сообщало ИА REGNUM, решение ввести режим повышенной готовности было принято на совещании 17 марта. В регионе нет заболевших коронавирусом, но под медицинским наблюдением находится 421 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса