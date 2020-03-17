Астрахань, , 18:22 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к жителям региона с разъяснениями о введённом 17 марта режиме повышенной готовности.

«Областное правительство и федеральные органы власти предпринимают все необходимые меры. Полностью мобилизованы система здравоохранения и чрезвычайные службы. Создаём запас медикаментов и продовольствия. Мобилизуем материальные и человеческие ресурсы. Но и от каждого из вас требуется понимание и содействие», — заявил Бабушкин.

Губернатор призвал астраханцев сохранять спокойствие и здравый смысл. По его словам, в регионе имеется достаточный запас продовольствия и предметов первой необходимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение ввести режим повышенной готовности было принято на совещании 17 марта. В регионе нет заболевших коронавирусом, но под медицинским наблюдением находится 421 человек.

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