Москва, , 18:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства сегодня, 17 марта, заявил, что гражданам России власти должны предоставлять всю полноту информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Напомним, что накануне председатель правительства России Михаил Мишустин также заявил, что власти не будут скрывать никакой информации о коронавирусе и будут оперативно предоставлять ее обществу.

Был открыт сайт по коронавирусу — стопкоронавирус.рф

На данный момент в России зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом. Большинство случаев — это граждане заразившиеся в других странах и вернувшиеся на родину.