Калуга, , 18:24 — REGNUM В Калужской области, в связи подтверждённым случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, вернувшегося из Италии, принимаются срочные меры по недопущения распространения болезни, сообщили 17 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

После того, как диагноз подтвердился, было проведено экстренное заседание областного оперативного штаба, который занимается организацией и проведением противоэпидемических мероприятий. На заседании было принято решение ввести в Калужской области режим повышенной готовности.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился с калужанами фактами о первом калужском заболевшем коронавирусом.

«В связи с тем, что многие интересуются подробностями первого случая заражения коронавирусной инфекцией, информирую. Наш земляк прилетел из Италии в аэропорт Внуково. Из аэропорта до Калуги добирался на такси. Контактировал с минимальным количеством человек. Они сейчас находятся под наблюдением. Причин опасаться распространения инфекции нет», — написал Владислав Шапша.

Между тем, экс-губернатор Калужской области, член Совета Федерации Анатолий Артамонов заявил 17 марта калужским журналистам, о том, что к началу лета с пандемией коронавируса будет покончено. «К 15 июню, максимум, вся эта ерунда закончится». — «А откуда вы знаете?». — Я говорю: «Я не знаю, откуда я знаю, но я это знаю. Кто горит, кто наживается — вот принцип-то какой. Как война. Кому-то это беда, а кому-то — мать родная. Раньше я мог вольнее высказываться, сейчас не могу. Сегодняшний мой статус не позволяет. Но я и так прозрачно все сказал», — цитирует Анатолия Артамонова интернет — ресурс «Калуга 24».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области зарегистрирован первый случай коронавируса