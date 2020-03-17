Симферополь, , 18:20 — REGNUM В Совете министров Крыма начинает работу ежедневный оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Об этом 17 марта на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«19 марта в Совете министров начинает работу ежедневный оперативный штаб под моим руководством по профилактике распространения коронавируса на территории Республики Крым. В заседании штаба, которое состоится в 10 утра, примут участие председатель Правительства республики, профильный вице-премьер, руководители регионального управления Роспотребнадзора, МЧС, МВД, профильных министерств, другие ответственные лица», — отметил глава РК.

По его словам, участники заседания будут докладывать о ситуации за прошедшие сутки, оно будет транслироваться в эфире местных телеканалов и радио.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией. В пунктах пропуска через государственную границу усилили санитарно-карантинный контроль.

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