Казань, , 20:09 — REGNUM Росреестр Татарии с 18 марта приостанавливает личный приём граждан, сообщает пресс-служба ведомства. Такие меры приняты во всех территориальных отделах Росреестра из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Консультирование граждан будет проводиться посредством телефонной связи, также принимаются почтовые отправления и сообщения по электронной почте. В круглосуточном режиме работает бесплатный телефон колл-центра Росреестра: 8(800)100−34−34.

Получить консультацию по оформлению недвижимости возможно через интернет посредством сервиса skype. Через МФЦ по-прежнему примут заявления о госрегистрации прав и государственном кадастровом учете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в центре цифровой трансформации (ЦЦТ) Минцифры РТ 20 сотрудников переведены на удалённый режим работы.

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