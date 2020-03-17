Москва, 17 марта 2020, 18:15 — REGNUM Число людей в Москве, инфицированных вирусом COVID-19, увеличилось до 56, сообщили 17 марта в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом российской столицы.
Уточняется, что в столице РФ выявлены ещё три случая инфицирования коронавирусом нового типа. Инфекция оказалась у людей, приехавших из стран ЕС.
Также сообщается ещё об одном пациенте, который прилетел в Москву, а затем отправился в Подмосковье, где был госпитализирован.
Напомним, в РФ зафиксировано к настоящему моменту 114 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
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