Москва, , 18:15 — REGNUM Число людей в Москве, инфицированных вирусом COVID-19, увеличилось до 56, сообщили 17 марта в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом российской столицы.

Уточняется, что в столице РФ выявлены ещё три случая инфицирования коронавирусом нового типа. Инфекция оказалась у людей, приехавших из стран ЕС.

Также сообщается ещё об одном пациенте, который прилетел в Москву, а затем отправился в Подмосковье, где был госпитализирован.

Напомним, в РФ зафиксировано к настоящему моменту 114 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

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