Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM В поликлиниках Ленинградской области появилась возможность пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба региональной администрации.

Власти Ленинградской области призывают сдать анализы на коронавирус всех, кто недавно вернулся из-за рубежа или имел контакты с такими людьми. Это возможно сделать в поликлиниках с 9:00 до 11:00 ежедневно, кроме выходных.

«Для организации забора анализов будут использоваться мобильные ФАПы и амбулатории, что дополнительно позволит развести потоки посетителей медучреждений и сдающих анализ на коронавирус», — уточняют в обладминистрации.

Обследование можно сдать в 23 поликлиниках в Бокситогорске, Пикалево, Волосово, Всеволожске, Токсово, Ново-Девяткино, Сертолово, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Лодейном Поле и других населенных пунктах Ленинградской области.