Нью-Йорк, США, , 18:09 — REGNUM Количество умерших от коронавируса пневмонии в американском штате Нью-Йорк составляет 12 человек, заявил 17 марта на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, при этом в штате выявлено 1374 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых 644 случая установлено в городе Нью-Йорк.

«Число умерших дошло до 12. Всего в штате выявлено 1374 случая заражения», — сказал Эндрю Куомо.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 марта в России было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, из которых восемь уже признаны выздоровевшими.

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