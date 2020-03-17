Рига, , 18:08 — REGNUM Глава Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса Латвии Янис Пиннис сообщил, что руководство некоторых гостиниц готово предоставить номера для жителей страны, которым необходимо пройти 14-дневный карантин. Об этом пишет портал Dienas Business.

«Гостиничный персонал при этом готов минимизировать свои контакты с постояльцами», — сказал Пиннис.

При этом он добавил, что руководство других отелей в стране пока не готово принять людей, нуждающихся в изоляции.

Напомним, на днях в центре Риги из-за отсутствия посетителей закрылась гостиница de Roma.