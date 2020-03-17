Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM Екатеринбурженка, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, чувствует себя удовлетворительно. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

«Пациентка, недавно вернувшаяся из Италии, была изолирована и чувствует себя удовлетворительно», — передают слова Крекова в департаменте.

Женщина лежит в горбольнице № 40. Медучреждение располагает всем необходимым для лечения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, больницу № 40 закроют на карантин по коронавирусу. Ранее информацию о первом случае заражения коронавирусом подтвердил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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