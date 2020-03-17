Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 18:03 — REGNUM Вдова советского космонавта Юрия Гагарина, Валентина Гагарина, скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Валентины Гагариной не стало на 85-м году жизни. Последние десятилетия она жила в подмосковном Звёздном Городке и вела непубличный образ жизни. Окна квартиры Гагариной выходили прямо на памятник её супругу, установленному в Звёздном Городке.

О дате и месте похорон Валентины Гагариной станет известно позднее.