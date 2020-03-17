Москва, , 17:59 — REGNUM Кибермошенники, специализирующиеся на краже персональных данных, активизировались в сети на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба Роскомнадзора.

По информации ведомства, злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, распространяя фейковую информацию.

Во избежание хищения персональных данных и платёжной информации, а также вирусного заражения устройств, Роскомнадзор рекомендует пользователям не переходить по сомнительным ссылкам и убеждаться в подлинности того или иного интернет-ресурса перед тем, как вводить свои данные.

По вопросам о коронавирусе ведомство рекомендует доверять только надёжным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ, не верить слухам, поступающим из массовых рассылок в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.

Напомним, за последние сутки на территории России официально подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 114 человек.

Читайте развитие сюжета: Власти штата Нью-Йорк сообщили о 12 умерших от коронавируса