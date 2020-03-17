Москва, , 17:54 — REGNUM Россия имеет в своём распоряжении все необходимые инструменты и научные ресурсы для создания вакцины от коронавируса COVID-19 в ближайший период, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.

По словам главы государства, работа по созданию вакцины активно осуществляется в ведущих российских лабораториях.

«Что касается тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, вакцины для его профилактики, то такая работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях», — сказал Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что предыдущий опыт работы российских специалистов в этой сфере однозначно свидетельствует, что они вполне способны решить такую задачу.

«Этим уже занимаются коллеги в государственном научном центре «Вектор» и НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также специалисты учреждений Минздрава России и ФМБА», — пояснил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин призвал увеличить фонд оплаты труда медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом.

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