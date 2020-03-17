Рязань, , 17:56 — REGNUM Ограничительные мероприятия в работе некоторых учреждений здравоохранения ввели в Рязанской области. Согласно приказу регионального минздрава, опубликованному 17 марта, прекращён допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием.

Запрет связан с санитарно-противоэпидемическими (профилактическими) мероприятиями по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Карантин установлен с 17 марта в медицинских организациях, подведомственных областному министерству здравоохранения, и до особого распоряжения.

По данным региональных властей на 17 марта под медицинским наблюдением находятся 112 человек, у которых взяты анализы на коронавирус. Врачи сняли ограничительные меры с 59 рязанцев, лабораторные исследования биоматериалов которых показали отрицательный результат.