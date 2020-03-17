Абакан, , 17:49 — REGNUM В Абакане (Хакасия) подтверждён первый случай коронавируса. Мэр города Алексей Лёмин просит абаканцев «сохранять спокойствие» и «принимать взвешенные решения».

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, обращение Лёмина опубликовано на официальном сайте горадминистрации. Градоначальник утверждает, что в Абакане, как и по все стране, принимаются все необходимые профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса.

Также он призвал пользоваться только проверенной информацией по эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина, который приехал из Москвы, а до этого отдыхал в Германии.

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