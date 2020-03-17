Москва, 17 марта 2020, 17:47 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 18 марта обсудит во втором чтении законопроект об интернет-продаже лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM.
Поправками предлагается разрешить аптекам торговать в интернете безрецептурными препаратами.
Сейчас торговля медикаментами — как рецептурными, так и безрецептурными — запрещена.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий аптекам продавать лекарства. Указ позволяет быстрее реализовать меры, направленные на борьбу с коронавирусом.