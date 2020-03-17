Рига, , 17:45 — REGNUM В МИД Латвии 17 марта вызвана чрезвычайный и полномочный посол Польши Моника Михалишина из-за критической ситуации, сложившейся на границе Германии и Польши. Об этом пишет портал и Diena.lv.

Закрытие границ руководством Польши внутри шенгенской зоны из-за коронавируса привело в тому, что на границе с Германией скопилась огромная очередь желающих вернуться домой до наступления режима ЧС граждан Латвии, а также Литвы и Эстонии.

В настоящий момент министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич признал, что найти решение в диалоге с польской стороной не удалось. Пока консульской службе Латвии известно о 1500 граждан Латвии, оставшихся на границе Германии и Польши.

Отмечается, что все, кто не успел вернуться до 17 марта в Латвию, должны зарегистрироваться в специальном консульском реестре. В данный момент власти Латвии, Литвы и Эстонии пробуют найти решение и убедить Польшу предоставить немедленные условия для транзита всем застрявшим на границе людям.