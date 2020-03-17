Москва, , 17:43 — REGNUM В России активно работают над системой диагностики коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

«Что касается тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, вакцин для его профилактики — такая работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях. Россия располагает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере, научной базой для решения этой задачи в ближайшее время. Ну, а предыдущий опыт работы наших специалистов показывает, что они в состоянии решать задачи подобного рода и подобного масштаба», — заявил Путин.

По тест-системам в настоящее время основная задача заключается в том, чтобы нарастить объёмы их выпуска, чему уделяется необходимое внимание.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо заняться наращиванием средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также вместимости соответствующих учреждений здравоохранения.