Симферополь, 17 марта 2020, 17:49 — REGNUM На территории Крыма и Севастополя не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, раннее власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией. В пунктах пропуска через государственную границу усилили санитарно-карантинный контроль.
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