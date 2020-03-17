Симферополь, , 17:49 — REGNUM На территории Крыма и Севастополя не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

«На территории крымского полуострова на данный момент подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией. В пунктах пропуска через государственную границу усилили санитарно-карантинный контроль.

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