Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM Екатеринбургскую больницу № 40 закроют на карантин по коронавирусу. Об этом сообщили в минздраве региона.

Как передаёт портал Е1, карантин будет действовать с 18 марта 2020 года. В больницу теперь не будут пускать посетителей.

Ранее в учреждении действовал карантин по ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Информацию подтвердил губернатор Евгений Куйвашев.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале у 86 человек подозревают коронавирус