Белгород, , 17:46 — REGNUM Моральный вред в пользу родственников погибшего под колёсами мусоровоза мужчины взыскали в Белгороде. К ответственности привлекли фирму, где работает водитель грузовика. Семье выплатили один миллион рублей, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

Водитель наехал на мужчину, когда двигался задним ходом. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, а с организации ООО «Экосвязь-экспресс», где он работает, суд принял решение взыскать 1 млн 021 тыс. рублей морального вреда.

Родственники получили компенсацию после того, как в отношении компании было возбуждено исполнительное производство.