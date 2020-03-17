Женева, Швейцария, , 17:42 — REGNUM На настоящий момент страны мира подтвердили более 185 тыс. случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии погибли от заболевания 7330 человек, 17 марта сообщает ВОЗ.

Наибольшее число случаев, 81 058, зарегистрировано в Китае, однако 70% заболевших коронавирусной инфекцией в Китае уже выздоровели.

На данный момент наиболее тяжелой ситуация остается в Италии, где 27 980 заболели и 2158 погибли. В Иране, где 14 991 заболели и 853 погибли. И в Испании, где 11 279 заболели и 499 погибли.

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